Была в Петербурге и нужен был букет на подарок. Зашла в этот магазин и приятно была удивлена обслуживанием и консультацией опытного флориста и красивым, нежным ,ароматным букетом ! Все очень понравилось, спасибо!
Марина
Отзыв Яндекс
Прекрасный букет! Со вкусом, изысканно.
Павел
Отзыв Яндекс
Фото сделать не успели, но это просто сплошной восторг! Быстро, красиво, с доставкой - просто вау! Именинница тоже в восторге, придем снова обязательно!)))
Екатерина
Отзыв Яндекс
Спасибо большое за подаренные эмоции!Замечательный сервис, своевременная доставка, адекватные цены, всем очень рекомендую.
Людмила
Отзыв Яндекс
Хочу выразить благодарность за доставку цветов.Букет невероятной красоты был доставлены вовремя и очень аккуратно. Спасибо,я осталась довольна.
Елена
Отзыв Яндекс
Безумно красивые букеты! заказывала подруге на день рождения цветы в коробке: не только красивые, но и очень свежие! Долго стояли. Это лучшие цветы в Кудрово теперь только здесь буду покупать
Сабина
Отзыв Яндекс
Обожаю ваши букеты! Самые свежие цветы, самый лучший флорист! Ваш магазин - Восторг! Уже не в первый раз заказываю и всегда на высшем уровне!