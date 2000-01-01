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9077017@mail.ru
+7 921 907 70 17
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+7 921 907 70 17
9077017@mail.ru
Девушка держит красивый букет цветов в шляпной коробке розы гвоздики эустома
Доставка от 20 минут
Только свежие цветы
Фотоотчёт перед доставкой

Выберите букет мечты

У нас можно купить свежие цветы с доставкой
по Кудрово и Санкт-Петербургу
В каталог
Девушка держит в руках авторский букет из роз и маттиолы
Выгодные цены
Только свежие цветы
В каталог
Порадуйте себя или близкого человека авторским букетом, сделанным с душой и заботой нашими флористами!
Получите скидку 10%
на первый заказ
Красивая девушка держит в руках Букет цветов из роз, гвоздик и георгин
Шляпные коробки с составами
Изысканные новогодние букеты
Новогодняя Цветочная Магия
Откройте для себя волшебство новогодней флористики!
Подобрать букет
Мы предлагаем разнообразные цветочные решения, которые идеально подойдут как для вашего собственного интерьера, так и в качестве подарка близким и друзьям.
Хиты продаж
Доставим от 20 минут
Экспресс доставка
Все процессы построены так, чтобы Вы получили букет свежим и вовремя
Свежие цветы
Подарите себе и близким радость свежих цветов с гарантией качества и
свежести, ваш
идеальный выбор
для любого случая!
Клиентоориентированность
Мы заботимся о том, чтобы вы остались максимально довольны нашими цветами
Дарим подарки
  • Красивая открытка с вашим текстом
  • Средство для продления жизни цветов
  • Инструкция по уходу зa букетом
  • Фирменная упаковка букетов
Фото букета
Перед отправкой букета отправляем вам его фото, чтобы вы могли сразу убедиться в качестве
Регулярные акции
Наши акции проходят регулярно и позволяют вам приобретать цветы выгодно
Клиенты о нас
Больше отзывов в Яндекс.Картах
Любовь
Отзыв Яндекс
Была в Петербурге и нужен был букет на подарок. Зашла в этот магазин и приятно была удивлена обслуживанием и консультацией опытного флориста и красивым, нежным ,ароматным букетом ! Все очень понравилось, спасибо!
Марина
Отзыв Яндекс
Прекрасный букет! Со вкусом, изысканно.
Павел
Отзыв Яндекс
Фото сделать не успели, но это просто сплошной восторг! Быстро, красиво, с доставкой - просто вау! Именинница тоже в восторге, придем снова обязательно!)))
Екатерина
Отзыв Яндекс
Спасибо большое за подаренные эмоции!Замечательный сервис, своевременная доставка, адекватные цены, всем очень рекомендую.
Людмила
Отзыв Яндекс
Хочу выразить благодарность за доставку цветов.Букет невероятной красоты был доставлены вовремя и очень аккуратно. Спасибо,я осталась довольна.
Елена
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Безумно красивые букеты! заказывала подруге на день рождения цветы в коробке: не только красивые, но и очень свежие! Долго стояли. Это лучшие цветы в Кудрово теперь только здесь буду покупать
Сабина
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Обожаю ваши букеты! Самые свежие цветы, самый лучший флорист! Ваш магазин - Восторг! Уже не в первый раз заказываю и всегда на высшем уровне!